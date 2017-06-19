В Хакасии 5 водителей попались пьяными за рулем в выходные

19.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В минувшие выходные на дорогах Черногорска прошли массовые проверки водителей.

Как сообщает пресс-служба МВД по Хакасии, с пятницы по воскресенье в городе угольщиков задержали двух водителей в состоянии опьянения, еще троих привлекли к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. При этом один из отказавшихся вообще никогда не имел водительских прав.

Задержанным грозит лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административный штраф в сумме 30 тысяч рублей.

Всего за это время дорожные полицейские пресекли 105 нарушений ПДД.

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