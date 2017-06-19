В Хакасии беспилотник засёк кражу скального грунта на 37 миллионов рублей

19.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Предприниматель незаконно добывал породу из карьеров в Аскизском районе.

Авиационный отряд специального назначения отдела Росгвардии по Хакасии зафиксировал хищение осенью прошлого года.

- Скальный грунт предназначался для производства работ по реконструкции автомобильной дороги Аскиз-Бирикчуль-Вершина Теи. Ущерб, причиненный государству в результате противоправных действий бизнесмена, составил около 37 миллионов рублей, сообщает старший референт по СМИ отдела Росгвардии по РХ Екатерина Потылицына.

Сейчас в отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовные дела по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере») и по факту мошенничества.

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