В Хакасии беспилотник засёк кражу скального грунта на 37 миллионов рублей

Предприниматель незаконно добывал породу из карьеров в Аскизском районе.
Авиационный отряд специального назначения отдела Росгвардии по Хакасии зафиксировал хищение осенью прошлого года.
- Скальный грунт предназначался для производства работ по реконструкции автомобильной дороги Аскиз-Бирикчуль-Вершина Теи. Ущерб, причиненный государству в результате противоправных действий бизнесмена, составил около 37 миллионов рублей, сообщает старший референт по СМИ отдела Росгвардии по РХ Екатерина Потылицына.
Сейчас в отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовные дела по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере») и по факту мошенничества.
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