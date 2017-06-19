В Хакасии дачникам, пострадавшим от града, презентовали рассаду

19.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня продавцы республиканского ипподрома передали главе Подсинского сельского совета гуманитарную помощь для дачников: баклажаны - 25 кустов, помидоры – 170 кустов, капуста – 170 кустов, перец  - 58 кустов, огурцы, кабачки, патиссоны и тыква – 320 кустов, цветы – около 200 кустов.

Напомним, на прошлой неделе несколько дачников, пострадавших от града в селе Подсинее, обратились к главе Хакасии с жалобой на многократно возросшие цены на рассаду. Виктор Зимин поручил руководству минсельхозпрода встретиться с торговцами и разобраться в ситуации. На встрече с министром сельского хозяйства и продовольствия Александром Башковым предприниматели рассказали о том, что остатки рассады распродали всем желающим по сниженным ценам, сообщили в пресс-службе ведомства.

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 7 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,278