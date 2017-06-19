В Хакасии дачникам, пострадавшим от града, презентовали рассаду

Сегодня продавцы республиканского ипподрома передали главе Подсинского сельского совета гуманитарную помощь для дачников: баклажаны - 25 кустов, помидоры – 170 кустов, капуста – 170 кустов, перец - 58 кустов, огурцы, кабачки, патиссоны и тыква – 320 кустов, цветы – около 200 кустов.

Напомним, на прошлой неделе несколько дачников, пострадавших от града в селе Подсинее, обратились к главе Хакасии с жалобой на многократно возросшие цены на рассаду. Виктор Зимин поручил руководству минсельхозпрода встретиться с торговцами и разобраться в ситуации. На встрече с министром сельского хозяйства и продовольствия Александром Башковым предприниматели рассказали о том, что остатки рассады распродали всем желающим по сниженным ценам, сообщили в пресс-службе ведомства.

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