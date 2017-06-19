В Хакасии компанию оштрафовали за неисполнение предписания гострудинспекции

Работник саяногорского ООО «Созидатель» пожаловался в инспекцию, что ему не выплатили заработную плату и окончательный расчет при увольнении.

Предприятие занимается производством изделий из бетона для использования в строительстве. Госинспектор труда выдал ООО предписание об устранении нарушений. Однако, в установленный срок оно не исполнено. Материалы были направлены в суд, который оштрафовал Общество за неисполнение предписания на 100 тысяч рублей, сообщили в Гострудинспекции Хакасии.

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