В Хакасии компанию оштрафовали за неисполнение предписания гострудинспекции

19.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Работник саяногорского ООО «Созидатель» пожаловался в инспекцию, что ему не выплатили заработную плату и окончательный расчет при увольнении.

 

 

Предприятие  занимается производством изделий из бетона для использования в строительстве. Госинспектор труда  выдал ООО предписание об устранении нарушений. Однако, в установленный срок оно не исполнено.  Материалы были направлены в суд, который оштрафовал Общество за неисполнение предписания на 100 тысяч рублей, сообщили в Гострудинспекции Хакасии.

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