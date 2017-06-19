В Хакасии медики-пенсионеры, проживающие в селе, смогут получать компенсацию

Размер ежемесячной компенсации расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения составит 485 рублей. Для получения выплаты необходимо написать заявление в управлении соцподдержки населения по месту жительства.

На компенсацию могут рассчитывать медицинские или фармацевтические работники со стажем работы в сельских лечебницах не менее десяти лет. Мера соцподдержки положена медикам вышедшим на пенсию до 1 января 2005 года. Тем, кто обратится за получением компенсации до 1 июля 2017 года, выплата будет начислена за год (период с 1 июля 2016 года). Стоит отметить, что на компенсацию могут рассчитывать и работающие сельские медики. Для ее получения они должны обращаться по месту работы, сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты РХ.

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