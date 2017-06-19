В Хакасии не оформляют на детей жилье, приобретенное с помощью материнского капитала

19.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Прокуратура выявила в Саяногорске восемь семей, где доли несовершеннолетних детей в общей собственности на приобретенный объект недвижимости не оформлены.

 

 

При этом закон гласит, что жилое помещение, приобретенное  с использованием средств материнского  капитала, оформляется в общую собственность родителей и  детей. Семьи при рождении второго ребенка получили  сертификаты на материнский капитал,   направили средства  на погашение  долга за приобретенное жилье. Доли несовершеннолетних детей  не оформлены, сообщает пресс-служба прокуратуры Хакасии.   Прокурор Саяногорска в целях восстановления жилищных прав несовершеннолетних в суд направил восемь исковых заявлений о признании за несовершеннолетними  права собственности на доли в жилых помещениях.

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