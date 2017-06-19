В Хакасии не оформляют на детей жилье, приобретенное с помощью материнского капитала

Прокуратура выявила в Саяногорске восемь семей, где доли несовершеннолетних детей в общей собственности на приобретенный объект недвижимости не оформлены.

При этом закон гласит, что жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского капитала, оформляется в общую собственность родителей и детей. Семьи при рождении второго ребенка получили сертификаты на материнский капитал, направили средства на погашение долга за приобретенное жилье. Доли несовершеннолетних детей не оформлены, сообщает пресс-служба прокуратуры Хакасии. Прокурор Саяногорска в целях восстановления жилищных прав несовершеннолетних в суд направил восемь исковых заявлений о признании за несовершеннолетними права собственности на доли в жилых помещениях.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







