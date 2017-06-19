В Хакасии оказывают поддержку шорцам

В прошлом году на поддержку коренного малочисленного народа-шорцев из республиканского бюджета было выделено полмиллиона рублей.

Исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии Владимир Крафт провёл заседание Совета представителей коренных малочисленных народов при правительстве Республики Хакасия. Ежегодно, начиная с 2008 года, министерство национальной и территориальной политики оказывает поддержку экономического и этнокультурного развития общин коренного малочисленного народа – шорцев. В 2015 году на эти цели направлено 495 тысяч рублей, в 2016 году – 519 тысяч рублей. По заявкам шорских общин приобретены мотокультиваторы с навесным оборудованием, многофункциональные деревообрабатывающие станки, дисковые пилы, оборудование для пчеловодства, ручной электроинструмент (бензогенератор, электрорубанки, электродрели, электролобзики, виброшлифовальные машинки, электровыжигатели), швейные машины, ноутбуки, сварочное оборудование, офисная мебель и другой инвентарь. Кроме того, министерство обеспечивает участие представителей шорских организаций во всероссийских и межрегиональных мероприятиях, сооьщили в пресс-службе ведомства.

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