В Хакасии патрулируют пляжи и водоёмы

19.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В минувшие выходные инспекторы и специалисты государственной инспекции по маломерным судам, сотрудники полиции, Управления по ГО, ЧС и пожарной безопасности Хакасии проинспектировали популярные среди граждан места купания.

Рейды прошли в Абакане в районе речпорта, Зоны отдыха, на пляже «Южный», реке Абакан в районе Абазы, озерах Беле, Шира, Баланкуль, по Саяно-Шушенскому водохранилищу, а также на Калининском и Ташебинском карьерах. Выявлено семь нарушений эксплуатации маломерных судов, среди них три факта нарушений использования гидроциклов. нарушители заплятят штрафы.

- Владельцам маломерных судов дополнительно напоминают о правилах безопасности на водоемах, наиболее важные из них – не допускать выхода на воду без регистрации транспорта, не выезжать на акваторию пляжей и не приближаться к купающимся, −  рассказал начальник Управления по ГО, ЧС и пожарной безопасности Хакасии Николай Старков.

Специалисты напоминают, что на озерах Беле, Шира и Баланкуль в купальный сезон запрещается использование и нахождение катеров, моторных лодок, гидроциклов и других судов с двигателями внутреннего сгорания для отдыха.

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