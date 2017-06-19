В Хакасии хулиган с топором унизил полицейского матерными словами

19-летнего жителя посёлка Копьёво будут судить за публичное оскорбление представителя власти.

В апреле в районе дома 30 по улице Октябрьская посёлка Копьево завязалась драка. Прохожие вызвали полицию. Когда наряд приехал на место происшествия, участковый увидел пьяного молодого человека с топором в руках. Правоохранители подошли к хулигану и потребовали прекратить противоправные действия, сельчанин отказался выполнять законные требования полицейских. Тогда сотрудники в форме надели на молодого человека наручники и усадили в задний отсек салона служебного автомобиля «УАЗ».

Хулиган же не успокаивался и стал оскорблять участкового грубой нецензурной бранью, унижающей честь и достоинство полицейского. На молодого человека завели уголовное дело. Оно расследовано и передано в суд с обвинительным заключением.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







