В Хакасии за выходные сгорела времянка и две бани

За минувшие выходные в Хакасии зарегистрировано 3 пожара, пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хакасии, в субботу черногорские пожарные потушили времянку, в Аскизском районе огнеборцы защитили от огня жилой дом и ликвидировали загорание бани, а в воскресенье потушили в Абакане надворные постройки.

Времянка в Черногорске загорелась утром в субботу. Когда пожарные прибыли на место происшествия, горела внутренняя отделка помещения и вещи на площади 15 кв.м. Огонь распространился из-за того, что возгорание было поздно обнаружено, хотя хозяин и находился дома. По предварительной версии, пожар случился из-за неисправности холодильника.

В тот же день вечером в поселке Вершина Теи Аскизского района загорелась баня из-за нарушения правил безопасности при использовании печи. На момент прибытия огнеборцев, открытым пламенем горела баня и крыша дома на площади 50 кв.м. Благодаря оперативной работе пожарных дом уцелел.

В Абакане в ночь на воскресенье загорелись баня и времянка под одной крышей на площади 72 кв.м. Пожар был поздно обнаружен, поэтому обе постройки сгорели почти полностью. Предварительная причина возгорания — нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

Напомним, с начала в Хакасии зарегистрировано уже 345 пожаров.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







