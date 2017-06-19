В Хакасию приедет Большой театр кукол из Санкт-Петербурга

4 июля в на IX Международном эколого-этническом фестивале театров кукол «Чир Чайаан» в Хакасии со спектаклем «Сто сорок ударов в минуту» выступит Большой театр кукол из Санкт-Петербурга.

Практически все постановки театра последних лет участвуют в престижных международных фестивалях и завоевывают награды. Труппа БТК уже побывала в США, Франции, Польше, Чехии, Германии, Грузии, Эстонии, Финляндии и других странах. На Международном эколого-этническом фестивале «Чир Чайаан» Большой театр кукол покажет спектакль «Сто сорок ударов в минуту», сообщили в министерстве культуры Хакасии. В постановке с помощью языка кукольного, визуального и пластического театра актеры рассказывают детям, что мир природы чудесным образом созвучен ритму их маленьких сердец. Участие Большого театра кукол в «Чир Чайаане» стало возможным благодаря программе Федерального центра поддержки гастрольной деятельности «Большие гастроли» министерства культуры Российской Федерации. Цены на билеты, благодаря государственной поддержке проекта, находятся на уровне региональных.

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