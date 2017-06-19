Вандалы разбили фонарь возле нового музея в Абакане

Неизвестные с корнем вывернули источник освещения на парковочной площадке рядом с РМКЦ.

Кому не угодил фонарь - неизвестно. Хулиганы, видимо, проверяли, кто сильнее, на основании фонарного столба виднеются отпечатки подошв кроссовок, а отражающие свет детали загнуты. Прохожие выдвинули ещё одну версию: электрический источник освещения пал в ДТП, рядом лежат обломки защитного стекла автомобильной фары.

Это не первый фонарь возле нового музея, страдающий от несознательных граждан. Ранее злоумышленники нагнули рядом стоящий электрический объект, не побоявшись удара током.

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