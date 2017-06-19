Холодное лето россиянам устроил китайский спутник

Учёные возложили на Китай вину за погодные аномалии в России.

Аномально холодное лето в России учёные объяснили влиянием китайского спутника "Мо-Цзы". Он работает на высоте около 400-600 км и участвует в опытах по квантовому перемещению, пишет "Росбалт".



Специалисты отметили, что в дни проведения экспериментов в атмосфере в десятки раз повышался уровень отрицательных аэроионов. Влияние этих колебаний на погоду до конца ещё не изучено, но именно в эти же дни учёные наблюдали резкие ухудшения в погоде: начинались сильные ливни и ветра.



В данное время, показатель аэроионов приходит в норму. Эта новость может порадовать жителей столицы России, ведь именно их погода "баловала" капризами. 15 июня вошло в историю метеонаблюдений Москвы, став самым холодным с 1949 года. В этот день воздух прогрелся всего до 10,2 градуса, причём утром столбик термометра находился на отметке в 7 градусов, отмечает "Росбалт".

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