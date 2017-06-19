Холодное лето россиянам устроил китайский спутник

19.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Учёные возложили на Китай вину за погодные аномалии в России.

Аномально холодное лето в России учёные объяснили влиянием китайского спутника "Мо-Цзы". Он работает на высоте около 400-600 км и участвует в опытах по квантовому перемещению, пишет "Росбалт".

Специалисты отметили, что в дни проведения экспериментов в атмосфере в десятки раз повышался уровень отрицательных аэроионов. Влияние этих колебаний на погоду до конца ещё не изучено, но именно в эти же дни учёные наблюдали резкие ухудшения в погоде: начинались сильные ливни и ветра.

В данное время, показатель аэроионов приходит в норму. Эта новость может порадовать жителей столицы России, ведь именно их погода "баловала" капризами. 15 июня вошло в историю метеонаблюдений Москвы, став самым холодным с 1949 года. В этот день воздух прогрелся всего до 10,2 градуса, причём утром столбик термометра находился на отметке в 7 градусов, отмечает "Росбалт".

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 7 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,220