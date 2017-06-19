Захарова в шутку сравнила свои брифинги с передачей «Спокойной ночи, малыши»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила, что ее еженедельные брифинги смотрят, как детскую передачу «Спокойной ночи, малыши».

«Людям нравится. Уже, мне кажется, как «Спокойной ночи» смотрят», - приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на «Мир».

Захарова призналась, что из-за работы многое не успевает делать, в первую очередь, страдает «собственная жизнь», которой «приходится жертвовать». Так, по ее словам, пришлось «законсервировать» некоторые хобби, на которые сейчас нет времени.

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