Захарова в шутку сравнила свои брифинги с передачей «Спокойной ночи, малыши»

19.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила, что ее еженедельные брифинги смотрят, как детскую передачу «Спокойной ночи, малыши».

«Людям нравится. Уже, мне кажется, как «Спокойной ночи» смотрят», - приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на «Мир».

Захарова призналась, что из-за работы многое не успевает делать, в первую очередь, страдает «собственная жизнь», которой «приходится жертвовать». Так, по ее словам, пришлось «законсервировать» некоторые хобби, на которые сейчас нет времени.

 

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