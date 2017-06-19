Житель Абакана за деньги незаконно помог девяти иностранцам

19.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Жителю Абакана грозит уголовная ответственность за фиктивную регистрацию иностранных граждан.

Абаканцы продолжают фиктивно прописывать на своей жилплощади иностранцев. Прибыль от незаконного дела небольшая, а вот наказание серьёзное: штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до трёх лет. Тем не менее, люди рискуют и своими деньгами. и свободой. На днях сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по Абакану выявили очередной факт фиктивной регистрации. Мужчина1972 года рождения зарегистрировал в своей квартире на улице Дружбы народов девять граждан Республики Узбекистан.

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