Житель Абакана за деньги незаконно помог девяти иностранцам

Жителю Абакана грозит уголовная ответственность за фиктивную регистрацию иностранных граждан.

Абаканцы продолжают фиктивно прописывать на своей жилплощади иностранцев. Прибыль от незаконного дела небольшая, а вот наказание серьёзное: штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до трёх лет. Тем не менее, люди рискуют и своими деньгами. и свободой. На днях сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по Абакану выявили очередной факт фиктивной регистрации. Мужчина1972 года рождения зарегистрировал в своей квартире на улице Дружбы народов девять граждан Республики Узбекистан.

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