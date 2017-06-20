Депутат предложил ГИБДД провести эксперимент с пересечением сплошной линии

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик предлагает начальнику ГИБДД РФ Михаилу Черникову провести в Крыму дорожный эксперимент, разрешив пересекать сплошную линию на дороге, если на ней возникли непреодолимые препятствия.

"Предлагаю провести эксперимент, итоги которого станут основанием для внесения мной в Государственную Думу Российской Федерации законопроекта, устраняющего пробелы в ПДД и КоАП в части касательно объезда непреодолимых препятствий на дорогах через сплошную линию разметки", — сказал РИА Новости Белик.

По его словам, каждый водитель хотя бы раз попадал в ситуацию, когда попутная сторона проезжей части трассы по тем или иным причинам оказывалась заблокирована. Причиной блокировки может послужить как неожиданно возникшее дорожно-транспортное происшествие, так и состояние дорожного полотна.

"В то время как объезд препятствий с пересечением сплошной линии разметки гарантирует водителю санкции – от штрафа до лишения прав. В Крыму большинство дорог "убитых". Водитель что, должен с собой возить доски, чтобы переехать через яму?", — подчеркнул депутат.

По его словам, законодательство "оторвано от реальности".

"Ежедневно сотни автолюбителей оказываются перед выбором: или нарушить закон, объезжая препятствия (ДТП, упавшее дерево, дефект проезжей части), или ждать, пока препятствие будет устранено", — сказал Белик.

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