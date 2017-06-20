ГИБДД Хакасии приглашает на мотокурсы

Дорожные полицейские обучат подростков правилам дорожного движения для мопедистов.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по РХ, занятия пройдут на базе Хакасского политехнического колледжа. В течение нескольких дней курсанты изучат основные правила для юных мопедистов, разберут тонкости управления мототехникой, а так же познакомятся с кодексом об административных нарушениях РФ, где прописаны наказания за нарушения ПДД.

Итоговое занятие будет практическим. Ребята смогут попробовать себя в качестве водителей мопедов, мотоциклов и квадроциклов. Все будет происходить на закрытой площадке колледжа. На последнее занятие приедут представители сообщества байкеров, где покажут мастер-классы по управлению двухколесным транспортом и каскадерские трюки.

Записаться на курсы можно в УГИБДД МВД по РХ по телефону: 8(3902) 23-68-83.

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