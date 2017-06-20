Глава Хакасии назначил еще двух министров

Речь идет о министре строительства и ЖКХ и главе экономического ведомства.

Виктор Зимин так прокомментировал два назначения в своем Instagram:

«Сегодня обозначил еще двух кандидатур кабинета министров. Министерство строительства и ЖКХ возглавит новый в правительстве человек, член партии ЛДПР Валерий Александрович Келин. Он, как и я – отраслевик. Уверен, что найдем взаимопонимание.

Татьяна Владимировна Пауль останется у руля министерства экономики. Из положительных моментов ее работы отмечу разрешение кризисной ситуации в Абазе. Это дорогого стоит».

Отметим, в интервью одному из местных телеканалов глава республики сказал, что точно оставит одного министра из прежнего состава правительства.

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