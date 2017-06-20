Глава Хакасии проверил готовность объектов к культурно-туристскому форуму

20.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Об этом Виктор Зимин сообщил своим подписчикам в Instagram.

«Проверил сегодня на Гладенькой готовность объектов к приему гостей на культурно-исторический форум. Дал интервью телеканалу «ГТРК-Хакасия». Речь шла о многом и разном», - написал глава региона.

Виктор Зимин отметил, что в беседе с телевизионщиками он рассказал о формировании нынешнего правительства, удачном решении проблем с госдолгом, и о личном.

Напомним, VII международный культурно-туристский форум «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» — «Сибер Ил» пройдет в Хакасии с 29 июня по 3 июля.

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