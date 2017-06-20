Главная библиотека Хакасии проводит часы семейного чтения

Сотрудники отдела литературы на иностранных языках Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова приглашают детей и их родителей принять участие в летнем проекте «Story time».

«Story time» - это часы семейного чтения на иностранных языках, интересные детям и родителям. На занятиях участники проекта расширят свой словарный запас, читая иноязычную литературу, и научатся правильно выстраивать фразы и предложения на английском, опираясь на примеры из книг, рассказали в пресс-службе министерства культуры Хакасии.

Первое занятие пройдет 22 июня, начало в 16:00 (для начальных классов и родителей) и в 17:00 (для средних классов и родителей). Запись по телефону: (3902) 212-320.





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