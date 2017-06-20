Ирина Церковная займется делами молодежной политики в Хакасии

20.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Глава региона назначил руководителем будущего управления по делам молодежной политики Ирину Церковную.

О своем решении Виктор Зимин сообщил в Instagram.

«Будущее управление по делам молодежной политики возглавит Ирина Церковная. Дал ей право в ближайшие сроки сформировать проект структуры нового управления. Надеюсь, что ей удастся собрать под своё крыло всех активных молодых людей», - написал глава Хакасии.

Специалисты нового ведомства, которым раньше занималось министерство экономики республики, будут активно взаимодействовать с молодыми людьми и решать вопросы по нескольким направлениям молодежной политики.

Отметим, Ирина Церковная ранее руководила комитетом по культуре, молодежи и спорту администрации Черногорска.

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