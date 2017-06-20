Нарушение правил регулярно приводит к ДТП на кольце в Абакане

Речь идёт о развязке Пушкина-Некрасова. Водители продолжают нарушать правила на этом перекрёстке.

Нарушение правил, которое совершал, наверное, каждый водитель, привело к очередному ДТП в Абакане. На кольце Пушкина-Некрасова белая иномарка не пропустила синюю. Виновник хотел съехать с кольца с внутренней полосы, тогда как покидать перекрёсток с круговым движением можно только с внешней. Повреждения у машин незначительные, никто не пострадал.

Стоит отметить, что на данном перекрёстке регулярно случаются аналогичные ДТП. Дорожники уже даже разметку обновили, но некоторым водителям и это не помогает.

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