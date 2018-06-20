Почему Путин молчит о повышении пенсионного возраста

Ситуация с повышением пенсионного возраста серьезно осложнилась после свежего заявления главы правительства Дмитрия Медведева. Он заметил, что уже с 1 января 2019 года пенсионный возраст начнут поэтапно повышать.

По словам премьера, на подобный шаг властям нужно было пойти уже давно, но каждый раз они отказывались от принятия столь непопулярного решения. Теперь, когда экономисты в один голос твердят, что если пенсионный возраст оставить в прежних рамках, то выплачивать пенсии будет нечем, ничего иного, как пойти на рост возраста выхода на пенсию у властей не оставалось.

Россияне в массовом порядке возмутились грядущими переменами. Они составили петицию в интернете против повышения пенсионного возраста, которую к настоящему моменту подписали свыше двух миллионов человек. Люди надеются, что власти обратят внимание на их возмущение.

Впрочем, если проанализировать реакцию, скажем, президента РФ Владимира Путина, то можно сделать, что особенной активности со стороны властей не наблюдается. Глава государства и вовсе дистанцировался от этого непопулярного вопроса. В Кремле аккуратно напомнили, что пенсионными вопросами в нашей стране занимается правительство. Но люди все равно хотят, чтобы свое мнение высказал именно Путин.

К слову сказать, от президента требуют личных объяснений, так как несколько лет назад он публично обещал не поднимать пенсионный возраст, пока он находится у руля страны.

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