Полицейские Абакана проверили владельцев оружия

Оперативно-профилактическое мероприятие прошло совместно с сотрудниками отдела Росгвардии республики.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Абакану, в первую очередь полицейские обращали внимание на документы — разрешение на хранение и ношения оружия должны быть вовремя продлены.

За четыре дня из 178 проверенных владельцев 12 были привлечены к административной ответственности, у них изъято 14 единиц оружия: охотничье гладкоствольное, нарезное и травматическое.

Добавим, каждого владельца полицейские проверяют не реже одного раза в год.

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