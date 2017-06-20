Популярный роддом в Хакасии остался без главврача

Зато главврач теперь есть у республиканской больницы. Этот пост займёт Алексей Тихонович, который до этого назначения заведовал черногорским роддомом.

Виктор Зимин назначил главврачом республиканской больницы имени Г.Я. Ремишевской известного в Хакасии и за её пределами акушера-гинеколога Алексея Тихоновича. Глава Хакасии отметил, что пост сложный и ответственный. "Я рад, что вы согласились. Здравоохранение является важнейшим приоритетом. Республиканская больница — это локомотив всей медицины Хакасии, а первыми быть всегда сложнее. Прошу вас беречь коллектив. Вам предстоит решать непростые задачи, но мы будем рядом, и у нас все получится", - напутствовал нового руководителя больницы Виктор Зимин.

Алексей Тихонович родился в Сорске в 1974 году. В 1989 году поступил в Минусинское медицинское училище, которое окончил с отличием. В 1992 году поступил в Красноярский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело". В 1998 году окончил Красноярскую государственную медицинскую академию, в 1999 году интернатуру по специальности акушерство и гинекология.

С 1999 года по 2005 год работал врачом акушером-гинекологом Сорской городской больницы.

С 2005 года по 2012 год заместитель главного врача по лечебной части МУЗ «Родильный дом» города Абакана.

С 2012 года работал главврачом Черногорского роддома.

С 2013 года обучается в Красноярском государственном медицинском университете имени проф. В.Ф. Войно – Ясенецкого, магистратура «Менеджмент». Полученные управленческие навыки пригодятся на новой работе. Как отмечается на сайте минздрава Хакасии, Алексей Тихонович обладает высокими профессиональными качествами, систематически несет дежурства ответственным дежурным врачом, оказывает ургентную и плановую помощь беременным, роженицам, родильницам и гинекологическим больным. Идеально владеет техникой проведения гинекологических и акушерских операций.

Аттестован на высшую квалификационную категорию по специальности «Акушерство и гинекология» в 2009 году. Был отмечен благодарственным письмом Виктора Зимина. "Требователен к себе и окружающим. Пользуется авторитетом и уважением, как среди пациентов, так и в коллективе. Женат, имеет троих детей", — сообщает сайт республиканского минздрава.

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