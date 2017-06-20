Предприниматели Хакасии представят свои социальные проекты

Правительство республики продолжает прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2017».

Одна из самых востребованных - номинация «Социальный бизнес года». Конкурсная комиссия оценивает участников, вовлекающих в рабочий процесс людей с ограниченными возможностями здоровья, осуществляющих обслуживание лиц, нуждающихся в социальном сопровождении, занимающихся государственно-частным партнерством в области разработки и производства технических средств реабилитации инвалидов, деятельностью в области физической культуры и массового спорта, дополнительного образования детей, культурно-просветительской деятельности, сообщается на сайте правительства РХ.

Оценка каждого участника конкурса проводится по трем критериям: обоснованность актуальности для Хакасии, достигнутый социальный эффект, соответствие целей деятельности приоритетным направлениям социально-экономического развития республики. Заявки на участие в региональном этапе конкурса можно подавать до 22 сентября.

В 2016 году победителем в номинации «Социальный бизнес года» сталадиректор Академии открытого образования Вячеслав Осипов.

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