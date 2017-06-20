Школьники из Хакасии поедут в Артек на фестиваль ГТО

Республиканский фестиваль ГТО прошел в Черногорске.

Сто представителей 11 муниципальных образований региона от 11 до 15 лет выполнили девять нормативов, сообщает пресс-служба минспорта Хакасии. Победила команда Таштыпского района, на втором месте Черногорск, третьими стали школьники Аскизского района. Сборная Хакасии будет сформирована из победителей фестиваля. Восемь наиболее успешно показавших себя школьников представят республику в Крыму в международном детском центре «Артек». Соревнования всероссийского уровня будут проходить в октябре. В прошлом году нормативы комплекса в Хакасии выполнили около 2000 желающих, а уже за первое полугодие этого года показатель превысил 1500.

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