СМИ: Рассмотрение новых санкций против России в Конгрессе приостановлено

Палата представителей Конгресса США приостановила рассмотрение законопроекта об ужесточении режима односторонних санкций в отношении России и направила его на экспертизу в комитет по иностранным делам, сообщает Associated Press.

По оценке AP, это означает, что данный законопроект «сталкивается с неопределенным будущим в Палате представителей». В то же время пресс-секретарь спикера нижней палаты Пола Райана Эшли Стронг предрекла документу «путь вперед» после того, как он вернется с экспертизы, передает ТАСС.Комитет по иностранным делам также контролируют республиканцы. Стронг не уточнила, сколько комитету понадобится времени, чтобы завершить оценку документа. Также она не уточнила, планируется ли внесение в него поправок.

Между тем, старший демократ в комитете по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк) призвал не допустить «провала» документа и поставить его на голосование как можно скорее.

Ранее были названы детали законопроекта США о новых санкциях против России. Документ, однако, пока рассматривается, и не утвержден Сенатом, а также президентом.

Отметим, что в Европе крайне негативно отреагировали на намерение США ввести новые санкции против России. Так, канцлер Германии Ангела Меркель осудила проект санкций Вашингтона в отношении российского ТЭК.

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