Сын Бари Алибасова продемонстрировал зеленый диван, на котором чуть было не умер его отец



Бари Алибасов — младший показал зеленый диван, на котором чуть было не погиб его отец, российский продюсер и музыкант Бари Алибасов.

Видеокадры квартиры продюсера появились в программе «Светская хроника». Как передает Пятый канал, сын Алибасова рассказал, подробности инцидента.

Заслуженный артист России и основатель группы «На-На» Бари Алибасов оказался в реанимации посте того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Его доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У продюсера диагностировали ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.

Семья Алибасова намерена подать в суд на производителя упомянутого средства. Иск подаст его супруга Лидия Федосеева-Шукшина, поскольку сам он сейчас не в состоянии заниматься этими вопросами. Близкие Алибасова надеются, что иск в суд поможет уберечь других людей, в том числе детей, от таких несчастных случаев.

Позже Бари Алибасов вышел из состояния искусственной комы. Продюсер пока не может говорить и имеет проблемы с памятью.

Бари Алибасов не понимает отчетливо, в каком времени он находится. Сын основателя группы «На-на» Бари Алибасова Бари Бариевич Алибасов рассказал Федеральному агентству новостей о состоянии отца после тяжелого отравления средством для прочистки труб.

По словам сына артиста, сознание Бари Алибасова постоянно «прыгает» во времени.

«Минут десять-пятнадцать он находится в одном месте и времени. То ему кажется, что он оказался в больнице после авиакатастрофы, в которую попадала группа «На-на». То ему кажется, что они поехали во время Второй чеченской кампании в Чечню, то ему кажется, что они в Косово и оказались в больнице там», — пояснил сын продюсера.

При этом состояние Бари Каримовича становится лучше, когда рядом с ним находится его супруга Лидия Федосеева-Шукшина, добавил сын артиста.

Ранее Вадим Горжанкин не исключил версию отравления продюсера. Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и соответствие требованиям и нормам ГОСТа. Горжанкин уточнил, что отправил запрос в пресс-службу ведомства, чтобы выяснить, когда будет готова экспертиза.



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