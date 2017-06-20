В Абакане прошёл День прыгуна

В длину с разбега прыгали школьники, которые участвуют в летних спортивно-оздоровительных площадках.

Для юных спортсменов Абакана устроили День прыгуна. В соревнованиях участвовали 130 человек, которые ходят на спортивно-оздоровительные площадки "Диво-город" и на площадку при школе №2. Все ребята занимаются в СДЮШОР по лёгкой атлетике.

В длину с разбега прыгали и мальчишки, и девчонки в возрасте 11-15 лет.

Лучшими среди девушек в прыжках в длину стали Дарья Лазовская, Елизавета Гопп, Анна Хазова, Мария Бабич. Лучшие результаты среди юношей показали Артем Савков, Александр Пшеничников, Илья Зязев, Сергей Канзычаков.

Лучшими в прыжках в высоту стали Софья Жибинова, Александра Пцарева, Варвара Герман, Диана Шуманова, Дмитрий Рыжов, Михаил Приходченко, Андрей Николаев, Денис Топоев.

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