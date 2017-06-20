В Абакане прошёл День прыгуна

20.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В длину с разбега прыгали школьники, которые участвуют в летних спортивно-оздоровительных площадках.

Для юных спортсменов Абакана устроили День прыгуна. В соревнованиях участвовали 130 человек, которые ходят на спортивно-оздоровительные площадки "Диво-город" и на площадку при школе №2. Все ребята занимаются в СДЮШОР по лёгкой атлетике.

В длину с разбега прыгали и мальчишки, и девчонки в возрасте 11-15 лет.

Лучшими среди девушек в прыжках в длину стали Дарья Лазовская, Елизавета Гопп, Анна Хазова, Мария Бабич. Лучшие результаты среди юношей показали Артем Савков, Александр Пшеничников, Илья Зязев, Сергей Канзычаков.

Лучшими в прыжках в высоту стали Софья Жибинова, Александра Пцарева, Варвара Герман, Диана Шуманова, Дмитрий Рыжов, Михаил Приходченко, Андрей Николаев, Денис Топоев.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 8 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
62, за 0,232