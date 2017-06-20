В Абакане суд признал управляющую компанию не виновной в падении ветки на автомобиль

Верховный суд РХ изменил решение по делу о взыскании убытков в результате падения ветки на автомобиль.

В суд с иском к ООО «СтройЖЭУ» о взыскании убытков обратилась жительниа Абакана. В ночь с 1 на 2 октября на ее стоящий во дворе дома автомобиль Subaru Forester упала ветка дерева, причинив механические повреждения. Стоимость восстановительного ремонта составила более 60 тысяч рублей. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования, посчитав, что ООО «СтройЖЭУ» своевременно не предприняло мер по надлежащему содержанию дерева. Судебная коллегия не согласилась с выводом суда первой инстанции. Работы по обрезке аварийных деревьев не входят в перечень необходимых работ и услуг. Доказательств, свидетельствующих о возложении подобных обязанностей собственниками жилья на управляющую организацию суду не представлено, сообщает пресс-служба Верховного суда Хакасии.

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