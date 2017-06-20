В Кремле не располагают информацией об отставке губернатора Кемеровской области

20.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Асан Тулеев во второй раз продлил свой отпуск и давно не появлялся на людях. СМИ подозревают у главы региона серьёзное заболевание, но в пресс-службе Кремля отрицают эту информацию.

 В Кремле не располагают информацией об отставке губернатора Кемеровской области Асана Тулеева. Об этом сегодня сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

   Напомним, накануне сообщалось, что глава региона во второй раз продлил свой отпуск, в котором он находится с 22 мая. Дело в том, что Аман Тулеев изначально ушёл на 10 дней, но по истечении этого срока не появился. СМИ подозревают у губернатора тяжёлую болезнь, но официального подтверждения этой информации не поступало.

life.ru

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