В Хакасии ищут свидетелей прошлогоднего ДТП

Инспекторам ГИБДД нужны дополнительные очевидцы аварии, произошедшей на улице Вознесения в Абакане.

1 октября 2016 года в 18:45 в районе дома № 1 по улице Вознесения в Абакане произошло ДТП, в котором пострадала пенсионерка. 33-летний водитель на Mazda Premacy наехал на женщину 1954 года рождения. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии пенсионерка госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и закрытым переломом рёбер.

По факту происшествия проводится расследование, для которого необходимы очевидцы ДТП. Дорожные полицейские обращаются ко всем, кто обладает какой-либо информацией об этой аварии, с просьбой сообщить имеющиеся данные по телефонам: 8 (3902) 26-05-55 или 8 (3902) 23-72-90.

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