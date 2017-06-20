В Хакасии на единый день голосования назначены выборы в органы местного самоуправления

20.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

10 июня пройдут выборы глав муниципальных образований и депутатов местных советов.

 

 

 

 

 

 Жители  Абазы выберут нового главу. Саяногорцам предстоит определиться с новым составом городского Совета депутатов, сообщили в избиркоме Хакасии. Кроме того, выборы  назначены в Аскизском, Боградском, Таштыпском, Усть-Абаканском и Ширинском районах. В Аскизском  районе  были  пройдет голосование за  главу и депутатов совета депутатов Базинского сельсовета. В Боградском районе жителям предстоит выбрать  районный совет. Главу района и депутатов будут выбирать в Таштыпском районе. Кроме того, в этом же районе предстоит выбрать главу Большесейского сельсовета. В Усть-Абаканском районе пройдут  выборы депутатов совета депутатов района, главы Доможаковского сельсовета,  Солнечного сельсовета, а так же депутатов совета депутатов Солнечного сельсовета. Избиратели Ширинского района изберут главу и сформируют новый состав совета депутатов района.

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