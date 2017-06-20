В Хакасии на единый день голосования назначены выборы в органы местного самоуправления

10 июня пройдут выборы глав муниципальных образований и депутатов местных советов.

Жители Абазы выберут нового главу. Саяногорцам предстоит определиться с новым составом городского Совета депутатов, сообщили в избиркоме Хакасии. Кроме того, выборы назначены в Аскизском, Боградском, Таштыпском, Усть-Абаканском и Ширинском районах. В Аскизском районе были пройдет голосование за главу и депутатов совета депутатов Базинского сельсовета. В Боградском районе жителям предстоит выбрать районный совет. Главу района и депутатов будут выбирать в Таштыпском районе. Кроме того, в этом же районе предстоит выбрать главу Большесейского сельсовета. В Усть-Абаканском районе пройдут выборы депутатов совета депутатов района, главы Доможаковского сельсовета, Солнечного сельсовета, а так же депутатов совета депутатов Солнечного сельсовета. Избиратели Ширинского района изберут главу и сформируют новый состав совета депутатов района.

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