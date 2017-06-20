В Хакасии наградили угольщиков за вклад в экологическую безопасность

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Хакасии Алексей Сиорпас вручил почетные грамоты за большой личный вклад в экологическую безопасность генеральному директору «СУЭК-Хакасия» Алексею Килину и главному экологу компании Екатерине Марковой.

Региональное правительство поощрило угледобытчиков за развитие производства изделий из использованных шин большегрузных машин.

- Это производство имеет большое значение с точки зрения государственной политики по охране окружающей среды. Сейчас в России взят курс на раздельный сбор и вторичную переработку отходов, - подчеркнул Алексей Сиорпас.

Это единственное подобное производство в Сибири и на Дальнем востоке. Мощности позволяют перерабатывать резиновые шины, использованные не только компаниями Хакасии. Сейчас цех выдает два вида продукции. Во-первых, собственно сами резиновые гранулы, полученные при измельчении автопокрышек. Их используют в дорожном строительстве как компонент для приготовления асфальтового покрытия автодорог, пояснили в пресс-службе минприродресурсеа. Второй вид продукции – пористая резиновая плитка, которая служит травмобезопасным покрытием для спортивных и игровых площадок.

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