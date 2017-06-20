В Хакасии новый председатель Совета старейшин

Председателем Совета хакасского народа избран Пётр Воронин. Такое решение принято на съезде народа.

Председатель комитета по аграрной политике, продовольствию и землепользованию Верховного Совета Хакасии теперь будет ещё и председателем совета старейшин. До этого, на протяжении 14 лет Пётр Воронин занимал должность заместителя председателя Совета старейшин.

Напомним, Совет старейшин хакасского народа («Ах Сагаллар Чобi») общественная организация, совещательный орган наиболее авторитетных представителей народа, избираемых на съезде. Состоит из 55 членов, в том числе 11 членов президиума.

В Хакасии современный Совет Старейшин возрождён в конце 1993 году на первой республиканской конференции хакасских родов с целью объединения усилий народа для решения наиболее важных проблем этноса.

Многие годы Совет старейшин возглавлял известный в Хакасии общественник Владислав Торосов.

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