В Хакасии оптимизация коснулась многофункциональных центров

По поручению главы региона Виктора Зимина проходит оптимизация штатной численности не только в министерствах и ведомствах, но и подведомственных им учреждениях.

Подведомственным министерству имущественных и земельных отношений Хакасии учреждениям было рекомендовано провести анализ штатного расписания предложить варианты сокращения численности работников. При этом главным условием оптимизации в МФЦ было сохранение всех сотрудников, которые оказывают услуги населению по принципу «одного окна». Штатное расписание рекомендовано пересмотреть с учетом оптимизации вспомогательного персонала и административно-управленческого отдела. Так, дворники и уборщики, работающие в территориальных отделах, были переведены на внебюджет. Сокращение затронуло, в основном, административно-управленческий персонал. Из 31,5 оптимизированных штатных единиц 15 человек — работники администрации автономного учреждения. Таким образом, деятельность МФЦ продолжается в обычном режиме, услуги населению по-прежнему оказываются по самым разным направлениям по принципу «одного окна», заверили в управлении информационной политики главы Хакасии.

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