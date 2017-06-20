В Хакасии в музее «Усть-Сос» отметят День большого солнца

20.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Праздник «Кун Пазы - День Большого Солнца» пройдет с 23 по 24 июня в музее под открытым небом «Усть-Сос».



Он  приурочен ко дню летнего солнцестояния.  В  программе  традиционные обряды, мастер-классы по верховой езде, древнетюркским гаданиям, дегустация хакасского блюда «Потхэ» и даже шаманский обряд. Все желающие смогут принять участие в конкурсе «Золотой астрагал» по национальной игре в кости и  в экскурсии на гору Хызыл Хая, сообщили в пресс-службе госкомтуризма Хакасии. Музей расположен в аале Усть-Сос Бейского района.

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