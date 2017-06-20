В Хакасии за неделю произошло 9 пожаров, есть пострадавший

За период с 13 по 18 июня на территории республики ликвидировано 9 бытовых пожаров. Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в Абакане − 3.

Как сообщает пресс-служба управления по ГО, ЧС и ПБ Хакасии, в бытовых пожарах есть пострадавший — 54-летний мужчина получил ожоги первой и второй степени. Пожар случился утром 17 июня в Черногорске. Из-за неправильной установки электрооборудования загорелась времянка. Площадь пожара составила 17 кв.м.

Напомним, в Хакасии с начала года потушено 347 пожаров (аналогичный период 2016 года – 355), в результате погиб 21 человек (21), травмированы 16 человек (19), спасены 167 человек.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии республики с начала лесопожарного периода на Хакасии зарегистрировано 30 лесных пожаров (2016 год – 29). Общая площадь, пройденная пожарами, составила 281,6 га (2016 год – 461 га).

В аномально жаркую погоду риски возникновения ландшафтных пожаров увеличиваются. В Хакасии сохраняется четвертый (высокий) класс пожарной опасности.

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