В Хакасии зараженных ВИЧ консультируют психолог и социальный работник

20.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В республиканском центре «СПИД» работает кабинет психосоциального консультирования , где люди, живущие с ВИЧ, могут получить помощь специалиста по социальной работе и медицинского психолога.

 

Диагноз ВИЧ-инфекция – всегда серьезный стресс для любого человека. Появляется  страх смерти,  требуются  частые медицинские обследования, многолетний прием дорогостоящих лекарств. ВИЧ-инфекция во многих случаях приводит к «ломке»  социальных связей,  к социальной изоляции.  Специалисты  кабинета психосоциального консультирования оценивают жизненную ситуацию обратившегося,  стараются поддерживать,  а также предоставляют достоверную информацию о ВИЧ-инфекции, сообщили в минздраве Хакасии.

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