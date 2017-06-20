В Хакасии зараженных ВИЧ консультируют психолог и социальный работник

В республиканском центре «СПИД» работает кабинет психосоциального консультирования , где люди, живущие с ВИЧ, могут получить помощь специалиста по социальной работе и медицинского психолога.

Диагноз ВИЧ-инфекция – всегда серьезный стресс для любого человека. Появляется страх смерти, требуются частые медицинские обследования, многолетний прием дорогостоящих лекарств. ВИЧ-инфекция во многих случаях приводит к «ломке» социальных связей, к социальной изоляции. Специалисты кабинета психосоциального консультирования оценивают жизненную ситуацию обратившегося, стараются поддерживать, а также предоставляют достоверную информацию о ВИЧ-инфекции, сообщили в минздраве Хакасии.

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