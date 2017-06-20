В Хакасском госуниверситете началась приемная кампания

Сегодня в ХГУ начался прием заявлений от абитуриентов.

В этом году в вузе будет 1619 бюджетных мест, что сопоставимо с прошлогодним показателем. Университет ориентируется на потребность рынка труда. С прошлого года здесь обучают специальностям «Технология изделий и легкой промышленности», «Экономика» с профилем «Экономическая безопасность, анализ и управление рисками», «Менеджмент: Менеджмент организации». Абитуриент имеет право подать документы сразу на три направления подготовки. Для поступления в вуз имеет значение не только ЕГЭ, но и индивидуальные достижения в портфолио, за них начисляются дополнительные баллы, сообщает пресс-служба ХГУ. Дипломы победителей, призеров и сертификаты участков олимпиад и конкурсов учитываются приемной комиссией.

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