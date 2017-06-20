Заведовать экономикой и финансами Абакана будет новый человек

Исполняющей обязанности заместителя главы Абакана по вопросам экономики и финансов назначена Вероника Виницына.

У главы Абакана новый зам. пока с приставкой и. о. Вопросами экономики и финансами теперь будет заведовать Вероника Виницына. Долгое время пост первого заместителя мэра занимала Нина Бельтикова. По семейным обстоятельствам она прекратила трудовую деятельность.

До назначения на должность и.о. заместителя главы Абакана по вопросам экономики и финансов Вероника Виницына была заместителем начальника бюджетно-финансового управления администрации города. В этой должности она проработала с 2013 года.

"За период с 2013 по 2017 годы Виницыной разработан «Бюджет для граждан» на сайте Бюджетно-финансового управления, что сделало бюджет города Абакана доступным и открытым для широкого круга пользователей. Также в должности заместителя начальника Бюджетно-финансового управления Вероника Виницына курировала вопросы осуществления внутреннего финансового контроля в сфере закупок", — сообщается на официальном сайте мэрии Абакана.

Вероника Виницына имеет два высших образования, окончила Хакасский институт бизнеса и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Кандидат экономических наук. В 2009 году защитила кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербурге. Замужем, имеет двоих дочерей 6 и 16 лет.

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