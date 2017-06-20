Житель Хакасии стал жертвой интернет-мошенника

Накануне в дежурную часть полиции Черногорска обратился мужчина, со счета которого пропали деньги.

Как сообщает пресс-служба МВД по Хакасии, потерпевший разместил в интернете объявление о продаже автозапчастей. Покупатель сказал, что сможет рассчитаться только по безналичному расчету. Держатель карты сообщил мошеннику номер банковской карты, а также код безопасности для перевода оплаты. Однако вопреки ожиданиям, со счета продавца пропали все деньги — 10 тысяч рублей.

Полиция установила, что абонентский номер мошенника зарегистрирован в Казани. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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