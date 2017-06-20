Жительница республиканской столицы заполучила счастливый билет

В Абакане таких счастливчиков в этом году пока всего трое, но акция "Счастливый билет" продолжается.

Жительница Абакана Валентина Шишкина заплатила за проезд в городском троллейбусе и получила счастливый билет, все шесть цифр номера которого оказались одинаковыми. За такое везение женщина получила бесплатный проездной на июль. Подарок абаканке вручил директор МУП «Троллейбусное управление» Александр Дорохов. По словам руководителя, в этом году уже в третий раз выдается приз участнику акции «Счастливый билет».

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