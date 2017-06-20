Жителя Омска забили до смерти за невежливую просьбу прикурить

В Омске мужчина убил прохожего, который недостаточно вежливо попросил его прикурить сигарету. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Преступление было совершено в ночь на 17 июня. «Потерпевший на улице попросил у ранее незнакомого ему молодого человека прикурить, но парню показалось, что мужчина попросил недостаточно вежливо, из-за этого молодой человек избил прохожего, после чего, пытаясь помочь потерпевшему, 25-летний подозреваемый вызвал бригаду скорой помощи», — отмечается в сообщении. Прибывшие медики не смогли спасти жизнь пострадавшего.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Подозреваемый, ранее судимый за кражи и грабежи, задержан.

В Барнауле (Алтайский край) мужчина убил пассажира автобуса, который отказался уступить место пожилой женщине. Обвиняемый дважды ударил потерпевшего по лицу, позднее он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

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