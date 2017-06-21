25 июня из-за шествия выпускников в Абакане изменятся маршруты автобусов и троллейбусов

Определены следующие схемы движения пассажирского транспорта с 17:30 до 20:30:

движение автобусного маршрута №9 «Рынок «Северный» - Контейнерный завод» осуществляется от остановки «Чехова» (ул. Щетинкина) до ул. Кирова, по ул. Кирова до ул. Ленинского Комсомола, по ул. Ленинского Комсомола до ул. Советская и далее по ул. Советская по установленному маршруту (прямое и обратное направление);

движение автобусного маршрута №1 «Мостоотряд - Красный Абакан» - осуществляется от остановки «Фурманова» (ул. Пушкина) по ул. Пушкина через остановки «Автовокзал», «Центральный рынок», «Дом быта» и далее по ул. Пушкина по установленному маршруту (прямое и обратное направление);

движение автобусного маршрута №5а «УПК» - Рынок «Северный» осуществляется от остановки «УПК» (ул. Маршала Жукова) до просп. Ленина, по просп. Ленина до ул. Тараса Шевченко, по ул. Тараса Шевченко до ул. Кирова, по ул. Кирова до ул. Щетинкина, далее по ул. Щетинкина по установленному маршруту (прямое и обратное направление);

движение автобусных маршрутов:

№№: 10; 10н «Рынок Северный"–УПК-Зоопарк»;

№№: 12; 12н «Рынок Северный"-УПК- Войсковая часть»;

№№: 18;18н «Заводская» - «Абаканская»;

осуществляется от остановки «Чехова» (ул. Щетинкина) до ул. Кирова, по ул. Кирова до ул. Тараса Шевченко, по ул. Тараса Шевченко до просп. Ленина и далее по просп. Ленина по установленному маршруту (прямое и обратное направление);

движение автобусного маршрута №11 «Рынок Северный" - Войсковая часть» осуществляется от остановки «Чехова» (ул. Щетинкина) до ул. Кирова, по ул. Кирова до ул. Ленинского Комсомола, по ул. Ленинского Комсомола до ул. Пушкина и далее по ул. Пушкина по установленному маршруту (прямое и обратное направление);

движение автобусного маршрута №17 «Спорткомплекс «Абакан» - Рынок «Северный»

осуществляется от остановки «Республиканская больница» (просп. Ленина) по просп. Ленина до ул. Тараса Шевченко, по ул. Тараса Шевченко до ул. Кирова, по ул. Кирова до ул. Щетинкина, и далее по ул. Щетинкина по установленному маршруту (прямое и обратное направления);

движение автобусных маршрутов №№: 3; 3н; 3/к «Рынок Северный" – Никольская Церковь» осуществляется от остановки «1000 мелочей» (ул. Тараса Шевченко) до ул. Кирова, по ул. Кирова до ул. Карла Маркса, по ул. Карла Маркса до ул. Чертыгашева и далее по ул. Чертыгашева по установленному маршруту (прямое и обратное направление);

движение троллейбусных маршрутов №№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, по мере прохождения колонны.

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