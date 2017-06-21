Абаканец совершил жесткую посадку на сверхлегком самолете

Абаканская транспортная прокуратура завершена проверку по факту инцидента со сверхлегким самолетом КР-2USOVA.

28 мая около 22 часов житель Абакана, выполняя полет с территории частного аэродрома, совершил жесткую посадку в районе 456 километра автомагистрали М-54 «Енисей» на территории Минусинского района Красноярского края. Пилот следовал в направлении поселка Шушенское, но решил вернуться. Не справившись с управлением, он зацепил винтом линию электропередач, после чего совершил аварийную посадку в поле, сообщили в Абаканской транспортной прокуратуре. Разрешения на использование воздушного пространства в органах аэронавигации он не получал, управлял воздушным судном без документов, подтверждающих его квалификацию и летную годность самолета. В отношении «пилота» вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. В суд направлены иски о запрете полетов до получения свидетельства пилота, а также о запрете эксплуатации самолета до получения сертификата летной годности воздушного судна.

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