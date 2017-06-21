Абаканец совершил жесткую посадку на сверхлегком самолете

21.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Абаканская транспортная прокуратура завершена проверку по факту инцидента со сверхлегким самолетом КР-2USOVA.

 

28 мая около 22 часов   житель Абакана, выполняя полет с территории частного аэродрома,  совершил жесткую посадку в районе 456 километра автомагистрали М-54 «Енисей» на территории Минусинского района Красноярского края. Пилот следовал  в направлении поселка Шушенское, но решил вернуться.   Не справившись с управлением, он зацепил винтом линию электропередач, после чего совершил аварийную посадку в поле, сообщили в  Абаканской транспортной прокуратуре. Разрешения на использование воздушного пространства в органах аэронавигации он не получал, управлял воздушным судном  без  документов, подтверждающих его квалификацию и  летную годность самолета. В отношении «пилота» вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. В  суд направлены иски о запрете полетов до получения  свидетельства пилота, а также о запрете эксплуатации самолета до получения сертификата летной годности воздушного судна.

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