Абаза — город надежд и перспектив

Таёжный городок на юге Хакасии подарил мне счастливое детство. А моя первая учительница Валентина Николаевна Филимонова привила любовь к малой родине, потому что и сама, теперь опытный политик, испытывает трепетные чувства к Абазе.

Проверка на прочность

Карьера в органах власти у Валентины Николаевны началась в 2002 году, когда её пригласили возглавить городской отдел образования. А спустя некоторое время предложили занять пост заместителя мэра Абазы по социальным вопросам. Этот период она называет временем испытаний.

— Трагические события 2004 года унесли жизни горожан, страшный паводок лишил абазинцев жилья, нажитого имущества, урожая, — вспоминает Валентина Николаевна. — Во главу угла встали вопросы материальной помощи и психологической поддержки пострадавших от наводнения. В трудный момент все сплотились.

Внимания требовала не только чрезвычайная ситуация. На тот момент жилищно-коммунальное хозяйство находилось на грани банкротства. ТЭЦ города нужно было обеспечивать углём, а со средствами в бюджете было туго.

— Нашей команде удалось выстроить доверительные отношения с компанией «ЕВРАЗ», — рассказывает Филимонова, которая в отдельные периоды с 2005 по 2014 год исполняла обязанности мэра Абазы. — Руководство предприятия в Новокузнецке согласилось выполнить свои обязательства раньше срока, и это помогло Абазе перезимовать без накладок. Опыт решения проблемных вопросов пригодился в дальнейшей работе.

Валентина Николаевна с особой признательностью вспоминает совместную работу с главами Абазы Петром Гавриловым, Вячеславом Дмитриенко, Сергеем Фефеловым.

Новой ступенькой карьеры Валентины Филимоновой стало назначение на должность полномочного представителя главы Хакасии — председателя правительства РХ в группе муниципальных образований:

— Глава Республики Хакасия Виктор Михайлович Зимин одобрил мою кандидатуру, а я постаралась оправдать его доверие. Мы взаимодействовали с министерствами, ведомствами и муниципалитетами. Решали проблемы населённых пунктов, находили выход из сложных ситуаций. Тяжёлым испытанием для Хакасии стал апрель

2015-го. Мы выезжали в пострадавшие от пожаров посёлки, работали с семьями погорельцев, оказывали психологическую поддержку. В это непростое время Хакасии удалось выстоять.

Прямо по курсу — развитие

— Только на расстоянии понимаешь, насколько любишь малую родину, — размышляет Валентина Филимонова. — В какой-то момент я осознала, что не могу жить вдали от Абазы. Предложение занять пост первого заместителя главы Таштыпского района по социальным вопросам стало шансом вернуться поближе к малой родине. Таштыпский район мне очень дорог, тем более что Абаза находится на его территории. Я курирую сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры района. Наша задача — сохранить традиции этой земли, хакасские национальные обычаи и культуру. Совместная работа даёт результаты: в районе построено много социальных объектов, сохраняется стабильность и возможность развиваться.

В то же время Валентина Филимонова продолжает интересоваться судьбой Абазы. Она уверена, что у города прекрасное будущее. Нужно лишь сохранить и приумножить то, что сейчас делают для Абазы жители города и республиканские власти.

— С глубоким уважением отношусь к решению главы Хакасии Виктора Зимина о поддержке Абазы, — подчёркивает Валентина Филимонова. — Благодаря приложенным усилиям город получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Это даёт привилегии, в том числе налоговые льготы для привлечения инвесторов. Кроме того, компанию «Руда Хакасии» возглавил опытный специалист Александр Жуков, и у предприятия-кормильца появились перспективы для дальнейшего развития. Ведётся работа по вопросам приобретения дополнительного оборудования, разработки месторождения.

Взятый экономический курс должен положительно отра-зиться на уровне жизни абазинцев. Важно и то, что Виктор Зимин лично участвует в возрождении таёжного городка, проводит рабочие совещания на руднике, обсуждая экономическую сторону работы предприятия.

Не так давно в Абазе прошло заседание республиканского совета развития, на котором поддержано уже несколько предпринимательских проектов. Местные власти всячески стараются привлечь в город инвесторов, проводят встречи с представителями малого и среднего бизнеса, крупных компаний. Среди предлагаемых к реализации проектов — создание предприятия по производству канатов для подъёмников на горнолыжных базах, переработка дикоросов, создание крестьянско-фермерского хозяйства. Хорошие возможности и для тех, кто хочет заниматься туристическим бизнесом.

Несмотря на кризисное время, власти Хакасии приняли важное решение — сохранить социальные учреждения республиканского значения: психоневрологический интернат и детский дом в Абазе. В этих учреждениях сегодня трудится порядка 200 человек. Они окружают заботой каждого пациента и каждого ребёнка.

— Мне как жителю Абазы хочется приумножать то, что уже сделано местными и республиканскими властями, — говорит Валентина Николаевна. — Хочется, чтобы система образования продолжала полноценно функционировать, а педагоги — готовить выпускников для поступления в лучшие вузы страны. Знания, которые дети получали в Абазе, всегда высоко ценились. Кроме того, несмотря на определённые сложности, связанные с модернизацией здравоохранения, культура поведения медицинского персонала также не должна понижаться. Плюс сегодня появляется возможность получить квалифицированную медицинскую помощь не только в городской больнице, но и на уровне республики.

О дне завтрашнем

Одна из проблем Абазы — дороги. Несколько лет в городе не меняли полотно проезжей части, ограничиваясь лишь ямочным ремонтом.

— Ситуация требует особого вмешательства, — считает Валентина Филимонова. — Необходимо разработать долгосрочную программу и постепенно менять асфальтобетонное покрытие. При этом стоит учитывать, что мелкие речушки каждую весну выходят из берегов, размывают дорожное полотно, пешеходные переходы. Поэтому нужно реконструировать и укреплять проезжую часть.

На особом контроле и бе-зопасность людей. Река Абакан не раз разоряла хозяйство абазинцев.

— Чтобы паводкоопасный период прошёл спокойно, а талые и грунтовые воды не нанесли гражданам ущерба, к нему нужно готовиться и органам власти, и жителям города, — говорит Валентина Николаевна. — Самое главное — обеспечить безопасность и сохранить жизнь каждого абазинца.

Говоря о будущем города, Валентина Филимонова отмечает, что у Абазы есть исторический шанс стабилизировать обстановку и вернуть в город юношей и девушек, которые его покидают. Для этого надо разработать программы для выпускников, стимулировать их возвращение после окончания учебных заведений. Абазе нужны врачи, учителя, работники лесного хозяйства, шахтёры. В своё время городская администрация реализовала программу «Кадры здравоохранения города Абазы», и в местной больнице появились молодые специалисты.

Кстати, дочь Валентины Николаевны заканчивает медицинский вуз в Красноярске и намерена работать по специальности в родном городе.

Валентина Филимонова хорошо знает, что пожилые люди в Абазе весьма активные. Члены общества инвалидов постоянно участвуют в спортивных соревнованиях, культмассовых мероприятиях. Не отстают от них представители совета ветеранов. Работают структуры территориального общественного самоуправления, поддерживают в порядке городские улочки и придомовые территории, организуют досуг для местных жителей. Пенсионерам также необходимо создавать комфортные условия.

— Даже используя имеющиеся ресурсы, город может продвинуться вперёд, — считает Валентина Филимонова. — Мой принцип работы прост: не перечёркивать наработанное предшественниками, а вносить коррективы и двигаться дальше. Поддерживают меня в этом и единомышленники, которые, как и я, настроены идти вперёд. Каждый день приходится шлифовать конкретные вопросы, чем-то рисковать, кому-то отказывать. Главное — относиться к проблемам внимательно, рассматривать их со всех сторон и находить решение, доводить дело до конца. По долгу службы мне часто приходилось работать с людьми, находить общий язык в разных ситуациях.

Возвращаясь к теме развития Абазы, хочу добавить: у города есть проблемы, над решением которых нужно упорно работать. Но главное — есть желание выполнять эту работу, постепенно, шаг за шагом двигаясь к тому, чтобы сделать Абазу социально и экономически стабильной территорией, комфортной и безопасной для жизни. Сейчас самое время...

Слушая размышления Валентины Николаевны, я вспоминала, как в 1998 году она за руку вела нас, первоклашек, к микрофону 1 сентября, а мы, стесняясь зрителей в зале, чеканили стишки со сцены, чувствуя поддержку первой учительницы. Благодаря зёрнышкам знаний, которые посеяла в нас Валентина Николаевна, из моих одноклассников выросли прекрасные люди, хорошие специалисты: врачи, юристы, экономисты… Видя этот результат, веришь, что город при поддержке местных и республиканских властей, в системе которых работает Валентина Филимонова, будет не просто жить, а процветать.

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