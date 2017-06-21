Анонс «Закона и порядка»

Суд вынес приговор 24-летней жительнице республиканской столицы, признанной виновной по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Инцидент произошёл во время ссоры между родственниками днём 31 марта.

По информации прокуратуры города, пьяная женщина ударила свою мать большим кухонным ножом в живот. Пострадавшая попала в реанимацию, но выжила. В ходе расследования дела 60-летняя женщина призналась, что боится свою дочь, которая из-за пристрастия к алкоголю стала чрезвычайно агрессивной.

Семейная драма разыгралась на кухне общежития по улице Заводская. Здесь в одной из комнат Мария Алексеевна (имя потерпевшей) жила со своей дочерью Дарьей и полуторагодовалым внуком. Отношения между родственницами были очень плохими, они постоянно ругались. Дарья, со слов матери, систематически злоупотребляла спиртным, могла на несколько дней уйти в загул. Более того, как утверждает пенсионерка, Дарья пристрастилась и к наркотикам — все руки в области локтевых сгибов у неё были в синяках...

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За «дружеским» застольем

Не зря говорят: случайные знакомства до добра не доведут. Очередным подтверждением этому может послужить банальная, но поучительная история, произошедшая в Абакане осенью минувшего года. Её подробности рассказала старший помощник прокурора Абакана, государственный обвинитель Татьяна Кандрашова.



Излишняя доверчивость и пристрастие к алкоголю дорого обошлись одинокой местной пенсионерке Любови Дмитриевой (имена и фамилии фигурантов изменены. — Авт.). Живя в одном подъезде с Андреем, она благосклонно приняла его приглашение на дружеское застолье, которое продолжалось несколько часов кряду.

В гостях у абаканца в тот день находилась и некая Маша — приезжая из Курагинского района. По имеющейся информации, она является матерью пятерых детей, и в отношении троих из них ограничена в родительских правах. На момент описываемых событий 33-летняя женщина была снова беременна, хотя это обстоятельство отнюдь не мешало ей вести разгульный образ жизни и употреблять алкоголь...

Полностью материалы читайте в № 113 газеты «Хакасия»

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