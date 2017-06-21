Этот дедушка невысокого роста знаком многим дачникам массива «Подсинее». Одним он сосед по улице, другим — попутчик по переполненному автобусу, третьим — случайный собеседник на остановке. Однако мало кому известно, что скромный, постоянно куда-то спешащий человек, Иван Минюхин, является одним из старейших дачников Хакасии. В этом году Иван Александрович отметил своё 95-летие.

Вообще садово-огороднический стаж Ивана Александровича относительно небольшой, около 20 лет. Растениеводством он занялся не столько ради урожая, сколько для удовольствия. Дедушка признаётся, острой нужды в выращивании овощей и фруктов у него нет и сейчас — на рынке можно купить всё, что угодно. Но, во-первых, свои огурцы, помидоры, картошка, яблоки, абрикосы и остальное вкуснее и полезнее.

— А во-вторых, мой лечащий врач сказал: «Дед, будешь шевелиться, ещё поживёшь. А не будешь, помрёшь месяца через два-три». Вот я и шевелюсь, — пояснил дачник.

Действовать, чтобы жить. Это правило Иван Александрович соблюдает чуть ли не с детства. Он вырос в многодетной семье. Рано остался без отца — того арестовали по доносу. Чтобы не умереть с голоду, ещё подростком Иван много и тяжело работал. А когда началась война, записался в добровольцы. Ко всему прочему ещё и потому, что в армии давали паёк.

И в своём первом настоящем бою новобранец Минюхин выжил только благодаря давней привычке не стоять на месте. Буквально.

— Это было в 1942-м на окраине Москвы. Её тогда вовсю бомбили, аж земля кипела. Нашим частям надо было постоянно находиться на связи. А тут, как нарочно, во время обстрела порвался провод. Восстанавливать линию послали двух связистов. Первый вышел в поле и сразу упал. Убили. Второго фашисты также не пропустили. Комбат осмотрел оставшихся солдат и говорит мне: «Давай ты попробуешь. Может, хоть ты в рубашке родился?» Я взял провод и вперёд, до ближайшей воронки. Затем во вторую, в третью. А потом думаю: если суждено, меня так и так убьют. Схватил кабель и бежать. Километра три одним махом дал, — вспоминает ветеран. — Когда связь была восстановлена, наша пехота сразу поднялась. Меня после этого медалью «За отвагу» наградили...

О войне Иван Александрович рассказывает неохотно. Признаётся, многое старательно забывал. Лишь между прочим упомянул контузию, полученную в 1943 году недалеко от границы с Польшей, отнявшиеся было ноги и слух, который так и не удалось вернуть.

Зато про дачу, свою главную отраду, дедушка говорит много и с удовольствием:

— Вон там у меня ирга растёт. Дочь из неё вкусное варенье варит. Здесь лук. Я его уже на два раза прорыхлил, чтобы трава не лезла. Картошка в этом году хорошо взошла. Капуста уже большенькая. Не зря я её каждый день поливаю. Ну и малина! Такой малины, как у меня, нигде в округе нет — сладкая, крупная. И, главное, много нарастает, хватает детям, внукам, правнукам.

Любимую в семье ягоду Иван Александрович выращивает по-своему, вопреки общепринятым правилам агротехники, не в канавках или лунках, а на насыпи. Ряды малины располагает примерно на полуметровом расстоянии друг от друга. Каждый кустик от соседнего также держит в некотором отдалении — чтобы избежать образования тени. Поливает часто. В жаркое время по два раза в неделю. И перед зимовкой, ещё по теплу, обязательно увлажняет почву. После чего аккуратно пригибает кусты к земле, закрепляет их специальными металлическими скобами и засыпает толстым слоем земли. От спячки малина просыпается в марте. Когда она окончательно оправится от продолжительного сна, Иван Александрович приступает к обрезке. Оставляет только самые сильные кусты, чтобы каждый из них смог дать несколько урожаев за лето.

Есть на участке у Минюхиных ещё одна не совсем обычная деталь. Это подземный парник. В нём Иван Александрович выращивает помидорную рассаду. Мини-теплица располагается на метровой глубине. Стены обшиты досками, крыша застеклена и немного скошена — чтобы тепло сохранялось дольше, а освещение было лучше. В землянке растения днюют и ночуют с середины апреля до начала июня. Здесь им не страшны ни заморозки, ни палящее солнце.

— Главное, рассаду не надо туда-сюда носить. А то пока поперетаскиваешь ящики, сил не останется на остальную работу, — признаётся ветеран. — А мне они ой как нужны. Делов на даче много. Только успевай шевелись.

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